Türkiye'den Sudan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadesi kullanıldı.

