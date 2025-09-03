Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
WhatsApp'a 'yakın arkadaşlar' özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan Durum paylaşımlarını daha kişisel hale getirecek yeni bir güncelleme hazırlıyor. Instagram'daki "Close Friends" seçeneğine benzer şekilde, kullanıcılar artık durumlarını yalnızca belirledikleri yakın çevreyle paylaşabilecek.

WhatsApp'a 'yakın arkadaşlar' özelliği geliyor

Şimdiye kadar WhatsApp, durum paylaşımları için üç seçenek sunuyordu:

Tüm kişilerim,

Şunlar hariç kişilerim,

Yalnızca şu kişilerle paylaş.

Sonuncu seçenek, çoğu zaman gizli bir "yakın arkadaşlar listesi" oluşturmak için kullanılıyordu. Yeni özellikle bu süreç çok daha kolay ve kullanıcı dostu hale geliyor.

Nasıl işleyecek?

WABetaInfo'ya göre özellik, WhatsApp'ın son TestFlight sürümünde görüldü. Kullanıcılar, gizlilik ayarlarından özel bir Yakın Arkadaşlar listesi oluşturabilecek. Durum paylaşırken ister tüm kişilerle, ister sadece bu listeyle paylaşım yapabilecekler.

Yakın arkadaşlarla paylaşılan durumlar, tıpkı Instagram'da olduğu gibi özel bir renk halkası ile işaretlenecek.

Liste tamamen gizli olacak; kimlerin eklenip çıkarıldığını başkaları göremeyecek.

Daha kişisel iletişim

Bu yenilik, kullanıcıların artık tüm rehberine yayın yapmak yerine daha seçici ve özel paylaşımlara yöneldiğini gösteriyor. WhatsApp da bu eğilimi dikkate alarak hem bağlantıyı hem de kontrolü ön plana çıkarıyor.

Diğer yenilikler

Geçtiğimiz hafta "sesli mesaj gibi" çalışan, kaçırılan aramalar için sesli not bırakmaya yarayan yeni bir özellik gündeme geldi.

Ayrıca yapay zeka destekli "Help" özelliğiyle mesajlar farklı tarzlarda - mizahi, kurumsal ya da samimi - yeniden yazılabilecek.

