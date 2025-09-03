Ağustos enflasyonu açıklandı.. Memur maaş zammı eridi

TÜİK 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 olarak açıklanmıştı.

Yüzde 2,04 olarak açıklanan Ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,1 oldu. Bu orana göre memurların 2025 yılının ikinci yarısında aldığı yüzde 5'lik zam erimiş oldu

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen