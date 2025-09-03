Ağustos enflasyonu açıklandı.. Memur maaş zammı eridi
Yüzde 2,04 olarak açıklanan Ağustos ayı enflasyonu ile birlikte kümülatif zam 4,1 oldu. Memurlar yılın ikinci yarısında 2023 yılı hakem kurulu kararı uyarınca yüzde 5 zam almıştı
TÜİK 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı.
Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,06 olarak açıklanmıştı.
Yüzde 2,04 olarak açıklanan Ağustos enflasyonuyla birlikte iki aylık kümülatif enflasyon yüzde 4,1 oldu. Bu orana göre memurların 2025 yılının ikinci yarısında aldığı yüzde 5'lik zam erimiş oldu
