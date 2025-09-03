Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Kaynak : Memurlar.Net
03 Eylül 2025
Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak.
Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak.
Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' te kapanacak.