Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon %2,04, yıllık enflasyon ise %32,95 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, memur ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının giderek düştüğünü ve maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini gösteriyor.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, toplu sözleşmede verilen %11 + %7 zam oranının, son 12 ayda kira, gıda ve temel ihtiyaç fiyatlarındaki artış karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Kaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir memur ailesi için asgari kirayı ödemek artık büyük bir yük. Örneğin Ankara ve İstanbul'da ortalama bir kiralık daire aylık 15 bin TL'nin üzerinde. Buna karşılık memurun aldığı maaş, artan elektrik, doğalgaz, su ve ulaşım giderleriyle hızla eriyor. Marketlerde temel gıda ürünleri neredeyse her hafta zamlanıyor; ekmek, süt, peynir, et ve sebze-meyve fiyatları uçmuş durumda. Memur, maaşıyla ay sonunu getirmek için ciddi fedakarlık yapmak zorunda kalıyor."

"Memur refahı artırılmalı"

Kaya, memur maaşlarının sadece nominal olarak artırılmasının yeterli olmadığını, reel anlamda alım gücünün korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti:

"Toplu sözleşmede belirlenen zam oranları, artan yaşam maliyetleri karşısında yok olmuş durumda. Memur, sadece maaş almak istemiyor; insanca yaşayabileceği bir gelir, ailesini rahatça geçindirebileceği bir refah talep ediyor. Kira, gıda, elektrik ve ulaşım masrafları sürekli artarken, memurun maaşı bu yükü karşılamıyor."

"Devletin asli görevi memuru korumaktır"

Kaya, devletin memur ve kamu çalışanlarının refahını artırmakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, yetkililere çağrı yaptı:

"Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Bu durum hem ailelerini hem de toplumun huzurunu doğrudan etkiliyor. Gerçekçi maaş düzenlemeleri ve ek refah payları hayata geçirilmelidir. Kamu çalışanları emeğinin karşılığını almak, çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütmek ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek istiyor. Bizler de konfederasyon olarak, bu hakların korunması ve iyileştirilmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Devlet Memurları Konfederasyonu , memurların yaşadığı ekonomik zorlukları yakından takip etmeye devam edeceğini ve yetkililere çözüm çağrısını sürdürdüğünü açıkladı.