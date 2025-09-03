Malatya'da 300 bin konutun yapımı tamamlandı

Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Bakan Göktaş'tan greve çıkan SYDV personeline dair açıklama
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Borsadan sert düşüş: Yüzde 3,57 değer kaybetti!
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Bakan Tunç'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair açıklama
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
Le Figaro: Türkiye uçak gemisiyle Akdeniz'de dengeleri değiştirecek
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
BIST 100'de oynaklık artınca açığa satışta yeni tedbir
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
TOGG'un sedan modelinin tanıtım tarihi belli oldu
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Malatya'da 300 bin konutun yapımı tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da tamamlanan 300 bin konuta ilişkin, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 10:45, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 11:02
Yazdır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlandı.

Konutlar, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da düzenlenecek törenle hak sahiplerine teslim edilecek.

Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber