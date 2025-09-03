İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı ve 21 milyar 795 milyon dolar oldu.

İthalat yüzde 4 gerileyerek yaklaşık 26 milyar dolara düştü ve son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 oranında düştü ve 4 milyar 197 milyon dolara geriledi.