İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, ihracat yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolara geriledi. İthalat ise yüzde 4'lük gerilemeyle son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Buna göre, ihracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı ve 21 milyar 795 milyon dolar oldu.

İthalat yüzde 4 gerileyerek yaklaşık 26 milyar dolara düştü ve son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 oranında düştü ve 4 milyar 197 milyon dolara geriledi.

