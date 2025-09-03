Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor

Memur-Sen, ağustos ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirme paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta enflasyon %2,04, yıllık enflasyon ise %32,95 oldu. Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan iki aylık enflasyon oranı ise %4,14 olarak gerçekleşti.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, temmuz ayında kamu görevlileri ve emeklilere yapılan %5'lik maaş artışının neredeyse tamamının enflasyon karşısında eridiği vurgulandı. Özellikle konut, kira, gıda ve eğitim harcamalarındaki artışların resmi enflasyon rakamlarının üzerinde hissedildiğine dikkat çekildi.

Memur-Sen, Orta Vadeli Program'da öngörülen %17,5'lik enflasyon tahmininin yılın ilk 7 ayında hedef olmaktan çıktığını, Merkez Bankası'nın 2025 yılı için açıkladığı %21'lik beklentinin de tutmasının mümkün görünmediğini kaydetti. Açıklamada, yıl sonu enflasyonunun %30 dolaylarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

"7. Dönem Toplu Sözleşmede yapılan hata, 8. Dönemde yapılmasın" denilen açıklamada, toplu sözleşme masasının maaşları iyileştirme yeri olması gerektiği vurgulandı. Memur-Sen, maaş ve ücretler arasında ciddi dengesizlik oluştuğunu, mevcut sistemin 2026 yılına kadar dahi sürdürülemeyeceğini belirterek acil düzenleme çağrısı yaptı.

Hakem Kurulu sürecine de değinilen açıklamada, "Kurul üyeleri sadece bütçe gerekliliklerini değil, kamu görevlilerinin haklı beklentilerini de gözetmeli" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen, kamu işverenine çağrıda bulunarak, kamu görevlileri ve emeklilerin 2024-2025 yıllarında yaşadığı kayıpların telafi edilmesini, 2026 ve 2027'de oluşacak maaş/ücret dengesizliğinin önüne geçilmesini istedi. Çalışma hayatında barış ve huzurun sağlanması için yanlış politikaların sürdürülmemesi gerektiği vurgulandı.

Memur-Sen tarafından yapılan açıklama şöyle;