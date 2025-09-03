İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Kastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildi
Belediye Başkanı'nın evine molotof atan 2 zanlı tutuklandı
Ağustos'ta en çok satan otomobiller: Tesla, Togg'u 7'ye katladı
Bakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklama
TCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklaması
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 13:03, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 13:03
Bakan Şimşek, NSosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, ağustosta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

