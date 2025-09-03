KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı

13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ve 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Sınava Giriş Belgeleri Nasıl Alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

13 Eylül 2025 Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00 'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 13 Eylül 2025 Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30 'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 14 Eylül 2025 Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Daha fazla bilgi için Temel Kurallar dokümanını inceleyebilirsiniz.



