Savunma ve havacılık sanayii ihracatında yeni zirve

2025 yılı ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayii, yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.Ocak-Ağustos döneminde ise toplam ihracat yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 14:15, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 14:10
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayindeki ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Görgün, 2025 yılı ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayii yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracatın gerçekleştirildiğini, Ocak-Ağustos döneminde ise toplam ihracatın yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Yeni başarıların da geleceğini vurgulayan Görgün şunları aktardı:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, uluslararası iş birliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için, sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam."

