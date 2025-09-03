Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!

Togg kredi kampanyasına devam ediyor. Geçtiğimiz aylardaki kredi kampanyasının benzeri yeniden devreye alındı.

Ağustos ayında sadece 1249 adet satış yapabilen Togg 1.5 milyon liraya kadar kredi kullandıracak.

Togg T10X V2 için geçerli olan kredi kampanyasıyla birlikte 863 bin lira peşinatla Togg alınabilecek.

T10X V2 NE KADAR?

T10X V2 2 milyon 363 bin liradan satılıyor. 1.5 milyon lirası kredi olarak kullanıldığında 863 bin lira peşinatla Togg sahibi olunuyor.

KREDİ ŞARTLARI NELER?

T10X V2 için 400 bin lira krediye 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı sunuluyor ve aylık ödemesi 33 bin 334 lira oluyor.

1 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2.79 faiz oranıyla aylık ödemesi 44 bin 278 lira, 1.5 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2.89 oranında faiz oranıyla aylık ödemesi 67 bin 921 liraya yükseliyor.