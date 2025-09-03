Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Özel: Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." dedi.

Haber Giriş : 03 Eylül 2025 16:05, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 16:32
Özel: Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığına ziyarette bulunarak İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanması kararına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanının 83 makam odası olduğunu söyleyen Özel, "Bunlardan biri Meclistedir, biri Söğütözü'ndeki genel merkezimizdedir. 81 tanesi de 81 ildeki il başkanlığıdır. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. CHP'nin il başkanı nerede görev yapar? CHP'nin il başkanlığında, il binasında görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyarete gitmeden önce il binasına Özgür Çelik'in yanına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kendisiyle, yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım. Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar, asliye hukuk mahkemesinin, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır. Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri ve onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar, bundan iki yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir."

Özgür Çelik'in seçildiği kurultayda oy kullanan, görevinin başında olan delegelerin bugün noterde kuyrukta olduğunu gördüklerini söyleyen Özel, "Bütün arkadaşlarımız, 'İstanbul İl Başkanının kim olduğuna biz karar verdik. O kongre sakatlandı diyorsanız, doğrusunu 15 gün sonra görürsünüz. İrademizin arkasındayız' diyerek olağanüstü kongre için noterde imza veriyorlar. Ancak bu imzayı verenler, geçen seçimde Sayın Özgür Çelik'i destekleyen arkadaşlarımızın yanında, Sayın Özgür Çelik'e destek vermeyen, o gün oy vermeyen, açıkça karşı listede olan, hatta orada görev talep eden arkadaşlar dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin arkasında, Özgür Çelik'in arkasında noterde sıradadır." diye konuştu.

Özel, gelecek hafta yapılacak çalışmalara ilişkin ise, "İstanbul'un mahalle delegeleri belirlenmiş, 14 ilçemizin ilçe seçimi kararları ilgili ilçe seçim müdürlüklerince alınmış ve seçimlerin günü bellidir ve gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongre sürecinin sürdüreceklerdir. Buna engel olmaya, hiçbir asliye hukuk mahkemesinin yetkisi yoktur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin, parti meclisi üyelerinin, binaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babaevine sahip çıkmaya, seçilmişlere sahip çıkmaya devam edeceğini kaydeden Özel, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e, onun getirdiği en önemli kazanım olan sandığa sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan bütün demokratları 20.30'da yapacağımız 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için Zeytinburnu'na davet ediyorum. Toplanın arkadaşlar, buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik de yaptığı açıklamada kendisine destek ziyaretinde bulunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

