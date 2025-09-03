Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor

Bursa'nın verimli topraklarıyla bilinen Karacabey Ovası'nda bu yıl fazla ekilişi nedeniyle tarlada kilosu 30 kuruşa düşen karpuzun fiyatı, Bursa'da yaklaşık 30 katına satışa sunuluyor.

03 Eylül 2025
Geçen yıl ektiği salçalık domatesten zarar eden çiftçi, bu üründeki ekim alanlarını 150 bin dekardan 90 bin dekara çekerken yerine karpuz ve mısır ekti.

Özellikle karpuzdaki fazla ekiliş ve diğer bölgelerdeki hasatla aynı döneme gelmesi nedeniyle tarladan çıkış fiyatları düştü. Kilosu 70 kuruştan başlayan Karacabey Ovası karpuzu 30 kuruşa kadar geriledi.

'Fiyatlar adeta çöktü'

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuzun kötü başladığını ve kötü gittiğini belirterek, "70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu. Alaca karpuzlar ekimi çok bu yıl. Bu yüzden fiyatlar adeta çöktü" dedi.

Düzen, üretimde denge sağlanamadığı için çiftçilerin her yıl savrulduğuna dikkati çekerek, zararını çıkarmaya çalıştıkça çırpınan çiftçinin giderek daha kötü duruma geldiğini savundu.

Fiyat 70 kilometrede 30'a katlanıyor

Karacabey Ovası'nda kilosu 30 kuruşa kadar düşen karpuzun fiyatı 70 kilometrede 30'a katlanıyor. Bursa merkezdeki market ve pazarlarda karpuzun kilosu 8,90 ila 11 lira arasında satılıyor.

