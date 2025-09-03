Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Adli Olaylar

Camide uygunsuz hareketlerde bulunan 2 turiste hapis istemi

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'nde uygunsuz hareketler bulunan 2 turist hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 16:34, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 17:00
26 Ağustos tarihinde İstanbul Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şahsın K.Z. ve S.S. olduğu tespit edildi. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2 turist gözaltına alındı. Şahısların Rusya vatandaşı oldukları ve Türkiye'ye turist olarak geldikleri belirlendi.

Olay kapsamında ifade veren K.Z., Rusya'da yaşadıklarını, kız arkadaşı ile birlikte Çamlıca Cami'sine gitmeye karar verdiklerini, cami girişinde camiye nasıl girileceğini gösteren herhangi bir yazılı veya görsel ibareye dikkat etmediğini, görevlilerin uyarmadığını, arkadaşı ile caminin avlusunda top oynayan ve sigara içenleri görünce fotoğraf çektirdiklerini ve o sırada sarılarak öpüştüklerini, kimsenin bir şey söylemediğini, gezmek için caminin içine girdiklerinde bu şekilde içeri giremeyecekleri şeklinde uyarılınca içeri girmekten vazgeçerek taksi ile oradan ayrıldıklarını, bunun ülkede suç olduğunu kesinlikle bilmediğini, bilseydi böyle davranışta bulunmayacağını, özür dilediğini ve pişman olduğunu ifade etti.

S.S. ve K.Z. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 2 şüpheli hakkında, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

