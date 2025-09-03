Bakan Şimşek: Altın ve enerji hariç ihracat yüzde 1,2 arttı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Geçen ay ithalatın yüzde 3,9, ihracatın ise yüzde 0,9 azaldığını ifade eden Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatta yıllık yüzde 1,2 artış gerçekleştiğini bildirdi.

"Olumlu konjonktür" vurgusu

Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu seyir ve enerji fiyatlarının düşük kalmasının Türkiye'nin dış dengesi açısından olumlu bir tabloya işaret ettiğini kaydetti.