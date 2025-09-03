Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Ayının MR çekilme görüntüleri uluslararası medyada

Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Okan ismi verilen 3 yaşındaki ayının, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesindeki tedavi görüntüleri sosyal medyada gündem, uluslararası medyaya da haber konusu oldu.

Okan adı verilen ayı, 5 gün önce rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesine götürüldü.

Buradaki tedavisinin ardından tekrar rehabilitasyon merkezine nakledilen ayının hayvan hastanesinde sedyede uzandığı, serum takıldığı ve MR'a sokulduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rehabilitasyon merkezinin yöneticisi Burak Memişoğlu, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, karnında kitle olabileceği şüphesiyle ayıya MR çekildiğini ancak sonuçların temiz çıktığını söyledi.

Kan sayımına ve kan değerlerine de bakıldığını ve herhangi bir semptoma rastlanmadığını aktaran Memişoğlu, hayvanın gaz sıkışmasından dolayı fenalaştığının belirlendiğini kaydetti.

- Sosyal medyadaki yanlış anlaşılma

Kendisini "Okan'ın babası" olarak tanıtan Memişoğlu, sosyal medyada ayının sanki insan hastanesine götürüldüğü ve MR çekimi konusunda öncelik verildiği yönünde paylaşımlar yapıldığını ancak bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Memişoğlu, haftanın fenomeni haline gelen ayıyı birçok kişinin ziyarete geldiğini, bazı hayvanseverlerin de kendisini telefonla arayarak hayvanın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını aktardı.

Yaz sıcaklarında ayıyı serinletmeye çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, özenle baktıkları hayvanın doğum gününü bile kutladıklarını anlattı.

- Japon kanalının ilgisi

Bu arada, ayının bakımı ve tedavisi uluslararası medya kuruluşlarınca da haber yapıldı.

Çekim için rehabilitasyon merkezine gelen Japon kanalı Fuji TV'nin haber prodüktörü Tomoe Tsuchıya, "Dün bu haberi izledik. Sanki insan gibi yatıyordu. Çok dikkatimizi çekti. Biz de Japonya'daki şirketimize söyledik. Çok ilgilendiler. Hemen burayı aradık ve bugün geldik." dedi.

Olayın Japonya için ilginç bir haber olduğunu kaydeden Tsuchıya, "Daha önce de bir tane bal yiyip sarhoş olan ayı vardı. O da çok dikkatimizi çekmişti. Japonlar böyle hayvan haberlerini çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Tsuchıya, ayının iyileşmesine çok sevindiklerini sözlerine ekledi.

