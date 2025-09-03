Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Kapadokya'da kaçak ATV tur hizmeti sunan firmalara ceza

Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak faaliyet yürüten veya bölgenin doğal dokusuna zarar veren ATV tur hizmeti sunan firmalara yıl içinde 67 idari para cezası uyguladı.

Haber Giriş : 03 Eylül 2025 17:51, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 17:57
Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bölgenin doğal ve kültürel dokusunu koruma ve geliştirme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Başkanlık, kapsamlı denetimlerle ATV tur faaliyetlerini mercek altına aldı.

Saha çalışmaları kapsamında ATV istasyonlarında bulunan araçların ve firmaların izinli ATV sayıları kontrol edilerek izinsiz faaliyet gösteren firma ve araçlar tespit edildi.

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde yürütülen denetimlerde firmaların sahip olması gereken sportif faaliyet izin belgeleri incelendi.

Belgesi bulunmayan ya da izinli sayının dışında ATV bulunduran işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu yıl boyunca yapılan denetimlerde çeşitli firmalara 67 idari para cezası uygulandı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bölgedeki doğal ve kültürel mirasın korunması adına bu tür faaliyetlerin sıkı şekilde denetlendiğini, izinli rotaların dışına çıkan turlar için ağır yaptırımların uygulandığını belirtti.

İlk ihlallerde 92 bin lira idari para cezasının uygulandığına, tekrarlayan ihlallerin ilgili firmanın lisansının iptaline neden olabileceğine dikkati çeken Aslanbay, Kapadokya'nın doğal dokusuna zarar vermeyen, kontrollü ve kurallara uygun turizm faaliyetlerinin desteklendiğini vurguladı.

