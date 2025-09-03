Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi
İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam talebi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Şüpheli maddedeki kokudan etkilenen 9 polis tedavi altına alındı
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Rayiçler artsın ama vergi ve harç düşsün
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Birçok İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
MEB'den öğrencilere yönelik araştırma: Fotoğraf beğenmemek şiddet sayıldı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
ÖTV ile beklenen olmadı yerlilik yerinde saydı
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Vali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak

Meclis, sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 17:58, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 17:59
Yazdır
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak

TBMM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, "kıdemli ağ ve siber güvenlik uzmanı", "kıdemli yazılım geliştirme uzmanı", "kıdemli sistem uzmanı", "sistem uzmanı" ve "yazılım geliştirme uzmanı" unvanlarında birer personel alınacak.

Meclis'te yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınava, 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday çağrılacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı, ilgili düzenleme gereği 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 5 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.

Başvurular 1-15 Eylül tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra ulaşan ve eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruya ilişkin genel ve özel şartlar ile başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelere "https://www.tbmm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak TBMM'nin internet sitesinde ilan edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber