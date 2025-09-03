KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Adli Olaylar

Yemek programıyla tanınmıştı: 28,5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!

İstanbul'da 'Reyhan Şef' olarak bilinen ve yemek programlarıyla tanınan Reyhan S. ile dini nikahlı eşi M.S.S., 28,5 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre çift, restoranlarında tanıştıkları kişilere 'silah taşıma ruhsatı işlemleri ve hazine arazisi kiralama gibi işleri ucuza ve kolayca halledebildiklerini' söyleyerek milyonlarca lira topladı. Paranın 12 milyon liralık kısmıyla lüks araç aldıkları öne sürülürken, eşi M.S.S. tutuklandı, Reyhan S. adli kontrolle serbest kaldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine milyonlarca liralık dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Habertürk'ün haberine göre, katıldığı yemek programlarıyla tanınan ve "Reyhan Şef" olarak bilinen Reyhan S., İstanbul'da açtığı restoranda tanıştığı kişilerle arkadaşlık kurdu.

Her türlü işi 'ucuza ve kolayca' yapabildikleri iddiası

İddiaya göre Reyhan S., bu kişilere dini nikahlı eşinin avukat olduğunu söyleyerek, "silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini" iddia etti.

Bu sözlere inanan dört kişi, eşi M.S.S. ile tanıştırıldıkları Reyhan S.'ye toplamda 28 milyon 500 bin lira verdi. Ancak vaatler yerine getirilmedi ve mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çifti Çekmeköy'de gözaltına aldı.

12 milyon TL'lik araç aldı

Elde edilen paranın 12 milyonluk kısmıyla lüks bir araç alındığı öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Reyhan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

