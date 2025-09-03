CHP İstanbul Davası 6 Ocak'ta Başlıyor: 10 Sanık Hakkında Hapis Talebi

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Ocak'ta görülmeye başlanacak olan davada, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle ceza yargılaması yapılacak. Kongrede alınan kararların iptali istemiyle İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava dosyaları ise birleştirildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edecek olan davanın bir sonraki duruşması 3 Ekim'de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede 10 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. Ayrıca iddianamede, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların da iptal edilmesi istendi.

KONGRE KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ TALEPLİ DAVA 3 EKİM'DE

İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iddianamenin kabul edilmesinin ardından 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların iptal edilmesi yönünde açılan dava, dün ara kararını açıklayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dosyası ile birleştirildi. Kongrede alınan kararların iptaline ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bir sonraki duruşması 3 Ekim'de görülecek.

CEZA YARGILAMASI 6 OCAK'TA

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında yapılacak ceza yargılaması ise, iddianameyi kabul eden İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026'da başlayacak.