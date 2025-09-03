Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Bungalovdaki gizli kamera skandalı davasında 2 tahliye

Bungalovdaki gizli kamera skandalı davasında 2 tahliye

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi. Tanık olarak dinlenen polisin, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" ifadeleri dikkat çekerken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 21:44, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 21:45
Bungalovdaki gizli kamera skandalı davasında 2 tahliye

30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içinde saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi H.K. (31) ve arkadaşı T.S.'yi (48) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 Ağustos 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan H.K. ve T.S. için cumhuriyet savıcısı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluklarının devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı bugüne erteledi. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede söz verilen sanık H.K. önceki beyanlarını tekrar ederek, kamera meselesini olaydan 1 gün önce öğrendiğini, telefonu kendi rızası ile polislere teslim ettiğini ve veri silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kendisinin teslim olduğunu ve kaçmaya teşebbüs etmediğini ifade eden H.K., tahliyesini talep etti. Diğer sanık T.S. ise, işletmenin finansörü olduğunu belirterek olayla ilgisinin sadece ampuldeki parmak iziyle sınırlı olduğunu, bunun da normal bir durum olduğunu söyledi. Ampulü diğerlerinden ayırt edemediği için çekmeceye koyduğunu, bungalova başkalarının da girip çıktığını dile getiren T.S., olayla bağlantısı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Kendilerinden özür dilenmediğini söyleyen müşteri M.K. ise mağdur ve şikayetçi olduklarını ifade etti. Tanık olarak dinlenen polis memuru R.E. de ihbar üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, "Jakuzinin üstünde ampul şeklinde kamera vardı, kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" diye konuştu. Diğer tanık polisler F.S. ve B.A. da benzer şekilde ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini ifade etti. Sanık avukatları ise aleyhe beyanları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve suçun ceza sınırlarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

