Bakan Uraloğlu: 2027 yılında Kop Tüneli'ni kullanıma açacağız

Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Dof Robotics Halka Arz Oluyor
Sponsorlu İçerik
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Uraloğlu: 2027 yılında Kop Tüneli'ni kullanıma açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kop Tüneli'ni 2027'de vatandaşın kullanımına açacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 23:09, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 23:10
Yazdır
Bakan Uraloğlu: 2027 yılında Kop Tüneli'ni kullanıma açacağız

Bakan Uraloğlu, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaretinde, İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı, Gazzelilerin kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bayburt'tan her zaman en üst seviyede destek verildiğini belirten Uraloğlu, Bayburtlulara teşekkür etti.

Uraloğlu, projeleri, vatandaşın vergisini doğru zamanda, doğru yere harcayarak hayata geçirmeye uğraştıklarını anlattı.

Kop Tüneli inşaatında inceleme yaptığını ifade eden Uraloğlu, "6,5 kilometre tünel yapıyoruz. Mevcut yolu da aşağı yukarı 6,5-7 kilometre kısaltmış olacağız. Normal şartlarda 45-50 dakika süren yolu, 10-15 dakikalara indirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, tünelin yapımında yüzde 77 seviyesine gelindiğini, 5,5-6 kilometresinin bitirildiğini vurguladı.

Tünel inşaatı zemininin, Türkiye'nin en zor zeminlerinden olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yoğun su var, gaz çıkışı var. Bunun için istediğimiz hızla gidemiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene oranın kazı işlerini bitirip ışığı görmek. Yani arabayla da olsa orayı servis yolu anlamında trafiğe açacağız. 2027 yılında da inşallah Kop Tüneli'ni sizlerin kullanımına açacağız. Gümüşhane-Trabzon tarafında 8,5-9 kilometrelik iki tünel inşaatı sürüyor. Kop kadar kıymetlidir. Orada da durmadan devam ediyoruz. Orayı da inşallah Kop Tüneli ile eş zamanlı bitirelim diye gayret ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, Bayburt Belediyesi ve İl Genel Meclisince kendilerine iletilen taleplere de destek vereceklerini belirtti.

"Son iki aylık süreçte çok ciddi bir ivme kazandırdık"

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı inşaatında incelemede bulunacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Müteahhit firmamızı da çağırdık. Sizin hemşehriniz çalışan firma. Son iki aylık süreçte çok ciddi bir ivme kazandırdık. Kış şartları müsaade ettiği müddetçe çalışacağız, altyapıyı zaten bitirdik. Altyapıdan kasıt nedir? Pistidir, apronudur. Bütün altyapı bitti. Sadece ne kaldı? Binalar kaldı. Binalarla ilgili de devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde orayı bitirmek, hizmete açmaktır."

Uraloğlu, havaalanına ulaşımı sağlayan yolda yapılması gereken çalışmaları da ekip arkadaşlarıyla değerlendireceklerini ifade etti.

Kop ve Vauk tünelleri ve havalimanının, bitirilmesi gereken öncelikli işleri olduğunu belirten Uraloğlu, "Bugün hızlı tren Bayburt'un, Gümüşhane'nin, Trabzon'un önceliği değildir değerli kardeşlerim. Doğrusunu konuşalım. Ama burada bir proje iptali de yoktur. Bunu bilmenizi isterim. Şu bahsettiğim işleri öncelikle yapacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a kıymet verdiğini ifade ederek, "Biz de onun farkındayız ve Bayburt'un dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Bayburt'a hizmet etme zorunluluğunu kendilerinde gördüklerini anlatan Uraloğlu, bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Uraloğlu, yaptıkları hizmetlerle vatandaşın gönlüne girmeye çalıştıklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşımızın omuzuna elimizi değdirmeye ve taleplerini yine yapmaya gayret edeceğiz bütün ekibimizle beraber. Onun için merak etmeyin. Biz söz verdiğimiz hiçbir şeyden vazgeçmedik. Onun altında kalmadık. Allah bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmesin. Onun için yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında Vali Mustafa Eldivan'ı, Belediye Başkanı Mete Memiş'i ve MHP İl Başkanı Muharrem Baykal'ı da ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber