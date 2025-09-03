Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası

Türkiye'de çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, konuyla ilgili önlem alındığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası'ndan da Nays uygulamasından gelen sahte bildirimle açıklama yapıldı.

Açıklamada durumun, kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklandığı belirtildi.