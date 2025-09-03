Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası

Türkiye'de anlık web bildirimi hizmeti veren bir firma hacklendi. Bu firmayla çalışan birçok kuruluşun mobil uygulamasından kullanıcılara sahte bildirim ve mesajlar gönderildi, "Hiçbir sistem güvenli değildir" yazısı çıktı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 23:46, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 23:54
Yazdır
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası

Türkiye'de çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi.

Şirketlerden yapılan açıklamada, konuyla ilgili önlem alındığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir" denildi.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

İş Bankası'ndan da Nays uygulamasından gelen sahte bildirimle açıklama yapıldı.

Açıklamada durumun, kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklandığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber