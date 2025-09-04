4 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinliklerinin açılışı kapsamında basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MÜSİAD Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında basın açıklaması yapacak.

(Şanlıurfa/11.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, basın mensuplarıyla toplantı yapacak, şehit ailesini ziyaret edecek, "Gönül Ziyareti"nde bulunacak, şehit yakını ve gazi aileleriyle bir araya gelecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, TÜGVA Gençlik Buluşması'na katılacak, parti teşkilatıyla buluşacak ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Ordu/11.00-18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Valiliği, Belediye Başkanlığını, partisinin il başkanlığını, Deyrulzafaran Manastırı'nı ve Midyat'ta Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret edecek.

(Mardin/13.30-17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu'na katılacak.

(İzmir/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Belediye Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı ile Bayburt Üniversitesi'nde sera ve belediye tarım yerleşkesine ziyarette bulunacak, STK'lerle buluşacak.

(Bayburt/13.00-18.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Eurasia Konferans ve Sergisi ile WorldFood Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin dolaylı AR-GE teşviklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu ve Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu duyuracak.

(İstanbul/14.30/18.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Çalıştayı'na katılacak.

(Konya/15.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arhavi Sahil Projesi'ni inceleyecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, turizm STK ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Ardanuç Kalesi ve kanyonda incelemelerde bulunacak, Ardahan Valiliği ve Ardahan Kalesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(Artvin/09.30/11.30/12.30/13.00/14.45/Ardahan/16.45/17.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak.

(Tiflis/19.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu, 4 müsabakayla tamamlanacak.

3- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final maçları sona erecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/16.30)