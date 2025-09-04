Google'da kesinti yaşanıyor
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi

Ağustos 2025 verilerine göre Türkiye'de konut fiyatları şehirden şehire büyük farklılık gösteriyor. Muğla'da 73 bin TL'yi aşan fiyatlar, Kilis'te 16 bin TL seviyesinde. En pahalı ve en ucuz şehirlerin güncel listesi ile detaylar haberimizde.

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 08:06, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 08:07
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi

Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı Ağustos 2025'te 34 bin 405 TL olarak kaydedildi. Muğla, 73 bin 217 TL ile en pahalı şehir olurken, Kilis ise 15 bin 998 TL ile en ucuz şehir olarak öne çıktı. Son veriler, Muğla'da alınan bir konutun bedeliyle Kilis'te yaklaşık 4,5 ev alınabildiğini gösteriyor. Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, bölgeler ve iller arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor. Endeksa verilerine göre, en pahalı ilk beş şehirde metrekare fiyatları 45 bin TL ile 73 bin TL arasında değişiyor. En ucuz beş şehirde ise bu aralık 16 bin TL ile 19 bin TL arasında seyrediyor.

En Pahalı Şehirler

Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde metrekare fiyatı en yüksek olan şehirler şunlardır:

  • Muğla: 73 bin 217 TL
  • İstanbul: 52 bin 597 TL
  • Aydın: 47 bin 045 TL
  • Çanakkale: 45 bin 972 TL
  • İzmir: 45 bin 429 TL
  • Antalya: 44 bin 618 TL
  • Balıkesir: 41 bin 856 TL
  • Bartın: 36 bin 371 TL
  • Edirne: 36 bin 028 TL
  • Kocaeli: 33 bin 806 TL

En Ucuz Şehirler

Aynı dönemde metrekare fiyatı en düşük olan şehirler ise şu şekilde sıralandı:

  • Kilis: 15 bin 998 TL
  • Hakkari: 18 bin 029 TL
  • Ağrı: 18 bin 567 TL
  • Mardin: 18 bin 933 TL
  • Kırıkkale: 19 bin 077 TL
  • Osmaniye: 19 bin 142 TL
  • Malatya: 19 bin 153 TL
  • Kayseri: 19 bin 475 TL
  • Adıyaman: 20 bin 027 TL
  • Şanlıurfa: 20 bin 068 TL

Rakamların Anlamı

  • Muğla, uzun yıllardır üç büyükşehirden de daha pahalı olma özelliğini koruyarak zirvede yer almaya devam ediyor.
  • Kilis, siyasi karışıklığın azalmasıyla birlikte en ucuz il olarak öne çıkıyor.
  • Aynı parayla Muğla'da bir konut alınırken, Kilis'te yaklaşık 4,5 ev alınabiliyor.
  • Marmara Bölgesi ve Ege sahillerindeki iller, yine en pahalı şehirler arasında yer alıyor.

