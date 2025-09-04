Google'da kesinti yaşanıyor
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Google'a gizlilik ihlali davasında 425 milyon dolar ceza

ABD'de federal bir mahkeme, Google'ın kullanıcıların gizlilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 08:12, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 08:12
Google'a gizlilik ihlali davasında 425 milyon dolar ceza

Şirket, kullanıcıların hesaplarında takip özelliğini kapatmasına rağmen milyonlarca kişiden veri toplamaya devam ettiği gerekçesiyle 425 milyon dolar (yaklaşık 316 milyon euro) tazminat ödemeye mahkum edildi.

98 milyon kullanıcıyı kapsayan dava

Toplu dava kapsamında yaklaşık 98 milyon Google kullanıcısı ve 174 milyon cihaz yer aldı. 2020 yılında açılan davada kullanıcılar, Google'ın mobil cihazlardan izinsiz veri topladığını, depoladığını ve kullandığını savundu. Davacılar 31 milyar dolardan fazla tazminat talep etmişti.

Mahkeme jürisi, Google'ı üç gizlilik ihlali iddiasından ikisinde sorumlu buldu, ancak şirketin "kötü niyetle" hareket etmediğine karar verdi.

Google itiraz edecek

Google, kararın yanlış olduğunu belirterek temyize gideceğini açıkladı. Şirket sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada "Ürünlerimizin nasıl çalıştığı yanlış anlaşıldı. Gizlilik araçlarımız insanlara verileri üzerinde kontrol sağlıyor. Kişiselleştirmeyi kapattıklarında bu tercihi dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Google ayrıca, "Web ve Uygulama Etkinliği" kapatıldığında bile işletmelerin Google Analytics üzerinden site ve uygulama kullanımı hakkında veri toplayabileceğini, ancak bu bilgilerin kişisel kullanıcıları tanımlamadığını ve gizlilik tercihlerini ihlal etmediğini savundu.

Chrome davasında karar

Bu gelişmenin yanı sıra, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in hisseleri hafta içinde yüzde 9'dan fazla değer kazandı. Bunun nedeni, ayrı bir davada federal bir yargıcın şirketin Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalmayacağına hükmetmesi oldu.

Ancak mahkeme, Google'ın yalnızca kendi ürünlerinde değil Apple gibi üçüncü taraf cihazlarda da varsayılan arama motoru konumunu sürdürmesine yönelik özel anlaşmalar yapamayacağına karar verdi. Şirket ayrıca, arama verilerinin bir bölümünü rakipleriyle paylaşmak zorunda olacak.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı dava, Google'ın çevrim içi arama pazarındaki hakimiyetine karşı yıllardır süren hukuk mücadelesinin bir parçası olarak görülüyor.

