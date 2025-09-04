Diyarbakır'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yapan 5 zanlı tutuklandı

Ekiplerce adreslere düzenlenen "Zincir" adlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 3 tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Zanlıların, polis baskınına karşı evlerinin çevresine anlık kamera sistemi kurdukları da belirlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, merkez Kayapınar ile Yenişehir ilçelerinde motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayları yaşanması üzerine çalışma yürütüldü.

