Google'da kesinti yaşanıyor
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Yeni nesil mafya Telegram'dan örgütleniyor! 500 bin liraya cinayet işliyorlar

Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebileceklerini söyleyen tetikçiler Telegram üzerinden örgütleniyor. "D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" kanallarından örgütlenen şüpheliler molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi. "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir" gibi ifadeler ise dehşete düşürdü.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 08:40, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 08:42
Yeni nesil mafya Telegram'dan örgütleniyor! 500 bin liraya cinayet işliyorlar

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 15 ve 16 yaşında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

Telegram üzerinden örgütlenen ve yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi.

İKİ ÇETE ADINA MÜŞTERİ AVINA ÇIKTILAR

Sabah'ın haberine göre, "D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü.

YAZIŞMALAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Kanallardaki mesajların iç yüzünü ortaya çıkarmak için "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır" mesajını paylaşan şahıs ile Telegram üzerinden görüşme gerçekleştiren muhabirimiz ise kan donduran mesajların bir anda gerçeğe dönüşebildiğini gördü.

500 BİN LİRAYA CİNAYET İŞLİYORLAR

Telefondaki şahıslar işlenebilecek suçlar için pazarlık yaparken molotof atılması gibi bir saldırıyı İstanbul içerisinde 10 bin TL'ye yapabileceklerini ancak başka şehirde ise işin içerisine yol giderlerinin de gireceğini anlattı.

Yine aynı görüşmede istenilmesi halinde saldırı yapılacak konumdaki hedef gösterilecek bir kişiyi 500 bin TL'ye infaz edebileceklerini anlattılar.

