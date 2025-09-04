Google'da kesinti yaşanıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi 5 bin 50 kırtasiye ürünü satan işletmeyi denetledi. Bu denetimlerde 15 milyon 241 bin lira ceza kesti.

04 Eylül 2025
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi

2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken, öğrenciler ve veliler için kırtasiye alışverişleri hız kazandı.

Ticaret Bakanlığı, 29 Ağustos-2 Eylül 2025 tarihleri arasında 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, ülke genelinde bir denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kontrollerde; 5 bin 50 market, 722 bin 528 ürün denetlendi. 4 bin 816 ihlal tespit edilirken, 15 milyon 241 bin 124 TL ceza kesildi. 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlmi başlatıldı.

En fazla ihlal tespit edilen il İstanbul oldu

Denetim faaliyetleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ve en yüksek sayısa ürün denetiminin yapıldığı iller İstanbul, Ankara ve Antalya oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir en fazla ihlal tespit edilen iller oldu.

Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayıları ilk Ankara'da 531, İstanbul'da 155 ve İzmir'de 45 firma oldu.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizdi.

