Eski Bakan Abdülkerim Doğru hayatını kaybetti

Kars ve Ardahan'a yaptığı hizmetlerle tanınan, 37. ve 39. hükümetlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürüten Abdülkerim Doğru hayatını kaybetti. Ahıska'dan göç ederek Ardahan'ın Ölçek köyüne yerleşen bir ailenin üyesi olan Doğru, 100 yıllık yaşamı boyunca siyasette ve bürokraside önemli sorumluluklar üstlendi.

Siyasi kariyeri

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi mezunu olan Abdülkerim Doğru, siyasi kariyerinde Milli Selamet Partisi (MSP), Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) çatısı altında aktif rol oynadı. XV., XVI. ve XIX. dönemlerde Kars milletvekili olarak görev yapan Doğru, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı döneminde bölgenin kalkınmasına büyük katkılar sağladı. Çimento Fabrikası, Süt Fabrikası ve Et-Balık Kombinası gibi stratejik öneme sahip tesislerin kurulmasına öncülük etti.

Evli ve 7 çocuk babası olan Abdülkerim Doğru, Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere birçok yabancı dile hakimdi.

Merhum için 5 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi bir tören düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Kocatepe Camii'nde kılınacak ve Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.