Kırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandı

Kırklareli'de Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.