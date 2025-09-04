Kırklareli'de denize girişler 3 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 09:37, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 09:38
Kırklareli'de Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.