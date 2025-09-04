Google'da kesinti yaşanıyor
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bartın'da denizi kirleten gemiye 10,9 milyon lira ceza

Bartın'ın tek mavi bayraklı plajı olan İnkumu'nda deniz yüzeyinde oluşan mazot ve kötü koku nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda, 'Palau' bayraklı bir gemiden atık bırakıldığı tespit edildi. Gemiye 10 milyon 918 bin 908 lira idari para cezası kesildi.

Bartın'da denizi kirleten gemiye 10,9 milyon lira ceza

Bartın'da 19 Haziran'da 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, suyun yüzeyinde mazot tabakası ve kötü kokuyla karşılaştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler sahil kesiminde inceleme yaparak denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 500 metrelik kısmında kirlilik tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden sintine numunesi alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdi. Numunelerin sonucu çıktı.

Analiz raporuna göre, kirliliğe sebep olduğu belirlenen 'Palau' bayraklı VOLGA-DON 5021 isimli ticari gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 10 milyon 918 bin 908 lira idari para cezası kesildi.

