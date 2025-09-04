İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 11 operasyon, 11 tutuklama

Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

