İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 11 operasyon, 11 tutuklama
Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerinde yaz boyunca düzenlenen 11 ayrı operasyonda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe indirildi. Operasyonlarda 23 şüpheliye işlem yapılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor...
Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2025 yılının yaz aylarında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TUTUKLANDI
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda, 23 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Operasyonlarda; 264 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 788 gram esrar-skank, 86 gram kokain, 35 adet sentetik ecza ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.