Google'da kesinti yaşanıyor

Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.

Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor.

Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor.

Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor.