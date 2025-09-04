Google'da kesinti yaşanıyor
Google'ın hizmetleri Türkiye'de işlevsiz hale geldi. Bir çok kişi sosyal medyada Google servislerinin çalışmadığını belirtti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 10:23, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 10:30
Türkiye'de Google sunucularına erişim sağlanamıyor. Google'dan arama yapılsa da sonuçları vermiyor. Google'ın hizmetleri de çalışmıyor ve sayfalar donuyor.
Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medya sitelerinde Google'a erişilemediği belirtiliyor.
Google'ın sahibi olduğu Youtube'a da erişim sağlanamıyor.
Spotify'ın da masaüstü web sitesine erişim sağlanamıyor, mobil uygulaması üzerinden erişim sağlanabiliyor.