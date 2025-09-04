KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
Sinema salonlarında bu hafta 8 yeni film

Sinema salonlarında bu hafta dramdan aksiyona, korku ve gerilimden animasyona 8 film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Haktan Özkan'ın oturduğu aksiyon, dram ve politik gerilim türündeki "Güneşin Karanlığında Kosova" izleyici ile buluşacak.

Gökhan Tunalıgil, Ayhan Krüezi ve Ebru Taşçı'nın başrollerini paylaştığı filmde genç oyunculara Ümit Acar, Müge Ulusoy, Bora Sivri, Ali Düşenkalkar ve Ayhan Işık gibi Türk sinemasının tanınmış oyuncuları da eşlik ediyor.

Başrollerde Tunalıgil'in hayat verdiği özel ajan Mirsad ile Ebru Taşçı'nın canlandırdığı Kosova İstihbarat Şefi Ayser, Kosova'ya yapılacak büyük bir saldırıyı durdurmak için güçlerini birleştiriyor.

Balkanlar'da çıkması muhtemel büyük bir savaşı engellemek için Türk ajanlarının zorlu mücadelesini merkezine alan film Kosova, Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek'te çekildi.

"Hayaller"

Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud'un 2025 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü alan filmi "Hayaller", genç bir kızın öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkezine alıyor.

Ella Overbye, Selome Emnetu ve Ane Dahl Torp'un rol aldığı Haugerud üçlemesinin son filminin konusu özetle şöyle:

"Johanne'in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve yazar olan büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikayenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, toplumsal kabuller ve aşk gibi karmaşık duygularla yüzleşir."

Yeniden vizyona girecek filmler

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Tuba Ünsal, Erdal Tosun, Kemal Uçar ve Sera Tokdemir'in başrollerinde oynadığı Murat Şeker'in 2010 yapımı "Çakallarla Dans" filmi yeniden beyaz perdeye dönecek.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönettiği, Talat Bulut ve Mert Turak'ın başrolleri paylaştığı, 2015 yapımı "Mucize", yeniden vizyona greceki filmler arasında olacak.

1960'lı yıllarda, darbe dönemindeki Türkiye'de, fakirlik içindeki yüz binlerce çocuğun ve öğretmenin hikayesini anlatan film, Egeli bir öğretmenin Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini işliyor.

Robert Chandler ve Kim Burdon'un yönettiği 2023 yapımı animasyon film "Canterville'in Gizemli Şatosu", 300 yıldır Sir Simon de Canterville'in hayaletinin yaşadığı konağa taşınan bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Taissa Farmiga'nın oynadığı ABD yapımı devam filmi "Korku Seansı 4: Son Ayin" Michael Chaves'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Gerçek olaylara dayanan The Conjuring evreninin Korku Seansı'nın son bölümü, ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren'ın son ve güçlü bir vakayla yüzleşmelerini konu alıyor.

Orçun Kutlu'nun çektiği "Kafir 2: Kurban", annesinin esrarengiz ölümünden yıllar sonra tıpkı annesi gibi neredeyse hiç görmediği babasının da esrarengiz bir şekilde öldüğünü öğrenen ve köyüne giden genç bir kızın başından geçen olayları anlatıyor.

"Maskeci Kız"

Ahmet Arpacı'nın yönettiği "Maskeci Kız", küçük bir sahil kasabasında yaşayan ve felçli annesine bakmak için kendi yaptığı maskeleri satan genç bir kızın hikayesini odağına alıyor. Filmde Didesu Toprak, Ercüment Sapmaz ve Rida Arslan başrolleri paylaştı.


