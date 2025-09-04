Türkiye'den rüzgar enerjisi atağı

KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'den rüzgar enerjisi atağı

Türkiye, yılın ilk yarısında 593 megavat karasal rüzgar enerjisi kapasite kurulumu gerçekleştirerek Avrupa'da en fazla kapasite ekleyen üçüncü ülke oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 11:28, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 11:26
Yazdır
Türkiye'den rüzgar enerjisi atağı

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de altı aylık kapasite artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 yükseldi.

Sektör verilerine göre, yıl sonuna kadar Türkiye'nin toplam 1,6 gigavat karasal rüzgar enerjisi kapasitesi ilave edeceği öngörülüyor. Türkiye, yılın ilk yarısında 593 megavatlık karasal rüzgar enerjisi kurulumu ile Avrupa'da en fazla kapasite ekleyen üçüncü ülke olurken, yılın ilk yarısında yeni rüzgar enerjisi kurulumunda hedefin yüzde 37'si gerçekleşti.

Bu dönemde devreye alınan yeni kapasite, her biri ortalama 5,9 megavat gücünde 100 rüzgar türbininin kurulmasıyla sağlandı.

Türkiye, yenilenebilir enerjiye geçişte hız kesmeden ilerlerken, rüzgar enerjisindeki bu büyüme ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma hedefiyle uyumlu şekilde sürüyor.

Öte yandan, Almanya, bu dönemde yaklaşık 2,2 gigavat ile Avrupa'da en fazla karasal rüzgar enerjisi kapasitesi kuran ülke oldu. Onu, 889 megavat ile İspanya takip etti.

Avrupa genelinde yılın ilk altı ayında karasal rüzgar enerjisinde yeni kurulumlar 6 gigavata ulaştı. Toplam karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 253 bin 816 megavat oldu.

Yatırımlar devam edecek

Türkiye, bu yılın başında beş sahada toplam 1,2 gigavatlık karasal rüzgar enerjisi projelerine destek verilmesini onayladı. Destek, 2024'ün sonlarında başlatılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında sağlandı.

Yeni YEKA modeli çerçevesinde, ihaleyi kazanan yatırımcılar ilk altı yıl boyunca ürettikleri elektriği serbest piyasada satabilecek. Bu sürenin ardından ise 20 yıl boyunca alım garantisi (Feed-in-Tariff) mekanizmasından faydalanabilecekler.

Söz konusu ihaleyle Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber