KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularını yapan öğrenciler için önemli bir duyuru geldi. 2025 yılı KYK yurt oda ücretleri belli oldu. İşte 2025 güncel KYK oda fiyatları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 12:50, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 12:53
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvurular 6 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süreçte öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yapıldı.
Yurtların fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 arttı
Başvuruların başlaması ile birlikte yurt ücretleri de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.
Oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:
- - Birinci tip oda: 750 TL,
- - İkinci tip oda: 850 TL,
- - Üçüncü tip oda: 850 TL,
- - Dördüncü tip oda: 1050 TL,
- - Beşinci tip oda: 1150 TL,
- - Altıncı tip oda: 1250 TL.