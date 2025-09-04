KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Başvurular 6 Eylül'e kadar devam edecek. Bu süreçte öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir açıklama yapıldı.

Yurtların fiyatları geçen yıla göre yüzde 40 arttı

Başvuruların başlaması ile birlikte yurt ücretleri de açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

Oda tipine göre fiyatlar şöyle belirlendi:

- Birinci tip oda: 750 TL,

- İkinci tip oda: 850 TL,

- Üçüncü tip oda: 850 TL,

- Dördüncü tip oda: 1050 TL,

- Beşinci tip oda: 1150 TL,

- Altıncı tip oda: 1250 TL.

Eski fiyat listesi

- Birinci tip oda: 517,50 TL,

- İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.