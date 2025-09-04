Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Duran ziyaretin Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşeceğini kaydetti.