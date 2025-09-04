Metal işçisi ilk altı ay için ortalamada ücret ve sosyal haklar dahil yüzde 38,97 zam talep etti

Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Metal işçisi ilk altı ay için ortalamada ücret ve sosyal haklar dahil yüzde 38,97 zam talep etti

Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve demir-çelik sektörlerindeki en büyük işveren grubunu kapsayan toplu sözleşme süreci resmen başladı. Buna göre saatlik ücretlere, ücret ve sosyal haklar dahil birinci altı ay için yüzde 38,97'ye denk gelen bir artış talep edildi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 13:25, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 13:32
Yazdır
Metal işçisi ilk altı ay için ortalamada ücret ve sosyal haklar dahil yüzde 38,97 zam talep etti

Türkiye'nin otomotiv, beyaz eşya, bazı elektronik sistemler ve demir-çelikteki Türkiye'nin en büyük olması yanında çoğunluğu ihracatçı firmaların dahil olduğu en büyük grup toplu sözleşme süreci fiilen başladı.

En fazla üyeye sahip işçi sendikası Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, Ankara'da işçilerle birlikte düzenlenen toplantıda masaya koyacakları taleplerini açıkladı. Buna göre saatlik ücretlere, ücret ve sosyal haklar dahil birinci altı ay için yüzde 38,97'ye denk gelen bir artış talep etti.

Grup toplu sözleşmesi, yaklaşık 140 bin işçiyi kapsıyor. Metal işkolunda toplu sözleşmeler eylül ayı itibariyle uygulanmaya başlıyor.

Türk Metal, yine ortalama ücretlerde, ücret yüzdelik ve sosyal haklarda, ikinci altı ay için enflasyon, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puan, dördüncü altı ay için enflasyon oranında zam talep etti.

Bunlardan bağımsız olarak, ikinci yıl için sosyal yardımlarda enflasyon +5 puanlık ilave bir artış talebi daha bulunuyor. Toplu sözleşme, işçi sendikalarının işveren sendikası MESS'i görüşmeye çağırmasıyla müzakerelerle başlayacak.

Metal işkolundaki toplu sözleşmeler ocak ayına kadar sarkabiliyor.

Birinci altı ay için ücret artışı yüzde 20 ve üzerine 35 TL seyyanen zam

Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, Türk Metal sendikası Ankara Şubelerinden gelen işçilerin katıldığı genişletilmiş toplantıda talepleri duyurdu.

Buna göre eylül ayından geçerli olmak üzere birinci altı ay için saatlik ücretlere yüzde 20 zam ve üzerine 35 TL seyyanen artış talep edildi.

Bunlara ilave olarak sosyal desteklere yüzde 65 artış, sosyal yardımlar içindeki kurban bayramı yardımına ise yüzde 80 ücret artışı talep edildi.

Ortalama ücretlerden yapılan hesaplamayla bunların toplamı, birinci altı ay için yüzde 38,97'ye karşılık geliyor.

İkinci altı ay için ve dördüncü altı ay için enflasyon oranında zam talep edilirken, üçüncü altı ay için enflasyon +3 puanlık ücret artışı sendika tarafından teklif edilecek.

Sosyal yardımlarda ise kazanılmış hakların tamamının korunması yanında, ilave olarak bazı talepler de masaya konulacak.

Buna göre işyerlerinde çalışanlara yaptırılan tamamlayıcı sağlık sigortasının eşlere de yaptırılması, bayramlarda çalışmada saatlik ücretin yüzde 200 yüksek verilmesi, gece çalışma tazminatının yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmesi, üyelerin birinci derece yakınlarının yatarak tedavi gördüğü durumlarda bir gün ücretli refakatçi izni verilmesi de talepler arasında yer aldı.

Uysal Altundağ: Talepler sizlere emanet

Türk Metal Başkanı Uysal Altundağ, taleplerin açıklandığı toplantıda, emek kesiminin ekonomik zorluklar karşısında ezilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, aylar süren teknik çalışmalar ve işçilerle yapılan görüşmeler sonucu bir talep ortaya koyduklarını belirtti.

Altundağ, zam talep etmekten öteye, bu taleplerin alınmasının önemli olduğunu belirterek, "Çok titiz bir çalışmayla, ayakları yere basan bir talep hazırladık. Bu talep bu saat itibariyle artık sizlere emanet. Kararlılıkla savunacağız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber