Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecek

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletçe tek yürek olup gösterdikleri asrın birlikteliği ruhuyla yaraları sarmaya devam ettiklerini belirtti.

İlk günden itibaren hızlıca harekete geçerek, acıları dindirmek ve vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün ise büyük bir gururla, yaraların sarıldığı, yeni yuvaların yükseldiği bu süreçte, 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimize teslim ediyoruz. Ayrıca törende yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okulu da hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek teslim töreniyle vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Bu anlamlı teslim töreni, yalnızca bir anahtar teslimi değil aynı zamanda yeniden ayağa kalkan bir milletin kararlılığının, dayanışmasının ve umudunun simgesidir. Her yeni anahtar, sadece bir kapıyı değil, aynı zamanda yeniden doğan bir hayatı, sarmalanan bir yarayı ve güçlenen bir geleceği temsil ediyor."