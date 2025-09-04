Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şehir merkezinde vatandaş ziyareti gerçekleştirdiği sırada bir öğretmenin öğrencisinin eğitiminin yarıda kalmaması için Vali Aydoğdu'dan bir talebi oldu... Talep karşısında Vali Hamza Aydoğdu ve Öğretmen Kübra Aydın göz yaşlarını tutamadı.

Haber Giriş : 04 Eylül 2025 13:48, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 14:03
Erzincan'da bir öğretmen, öğrencisinin yaşadığı zorlukları anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bu durum karşısında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da öğretmenin gözyaşlarına kayıtsız kalmadı.

Öğretmenin bu isteği Vali Aydoğdu'yu duygulandırdı

Vali Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen öğretmen Kübra Aydın'dan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bu nedenle burs arayışında olduklarını öğrendi. Öğretmenin bu samimi ve duygu dolu çağrısı üzerine Vali Aydoğdu hemen harekete geçti.

Bu karşılaşma sonucunda hem öğretmen hem de Vali Aydoğdu'nun çabalarıyla öğrencinin burs sorunu çözüldü. Böylece bu hassas yaklaşım, genç bir öğrencinin geleceğinin aydınlanmasına vesile oldu.

Vali Aydoğdu, hemen cep telefonundan öğrenciyi arayarak babasının sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti. Ardından, öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için burs ve öğrenim yardımı konularında her türlü desteği vereceklerini belirtti.

