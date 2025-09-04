Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı

Erzincan'da bir öğretmen, öğrencisinin yaşadığı zorlukları anlatırken duygusal anlar yaşadı. Bu durum karşısında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da öğretmenin gözyaşlarına kayıtsız kalmadı.

Öğretmenin bu isteği Vali Aydoğdu'yu duygulandırdı

Vali Aydoğdu, Ordu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen öğretmen Kübra Aydın'dan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencisinin babasının yoğun bakımda olduğunu ve bu nedenle burs arayışında olduklarını öğrendi. Öğretmenin bu samimi ve duygu dolu çağrısı üzerine Vali Aydoğdu hemen harekete geçti.

Bu karşılaşma sonucunda hem öğretmen hem de Vali Aydoğdu'nun çabalarıyla öğrencinin burs sorunu çözüldü. Böylece bu hassas yaklaşım, genç bir öğrencinin geleceğinin aydınlanmasına vesile oldu.

Vali Aydoğdu, hemen cep telefonundan öğrenciyi arayarak babasının sağlığına kavuşması için iyi dileklerini iletti. Ardından, öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için burs ve öğrenim yardımı konularında her türlü desteği vereceklerini belirtti.