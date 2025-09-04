Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 29 Ağustos haftasında 2 milyar dolar artarak 178,36 milyar dolara yükseldi. Böylece TCMB rezervleri yeni bir rekora ulaştı.

TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri ise aynı dönemde 73,63 milyar dolar olarak kaydedildi.