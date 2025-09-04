Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yeni bir rekora ulaştı. 29 Ağustos haftasında brüt rezervler 2 milyar dolar artarak 178,36 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası döviz rezervleri ise 73,63 milyar dolar olarak kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv istatistiklerini açıkladı.
Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervi 29 Ağustos haftasında 2 milyar dolar artarak 178,36 milyar dolara yükseldi. Böylece TCMB rezervleri yeni bir rekora ulaştı.
TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri ise aynı dönemde 73,63 milyar dolar olarak kaydedildi.