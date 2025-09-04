Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal
Güney Marmara'daki kuvvetli rüzgar nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara-Adalar hattında bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 15:13, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 15:14
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Balıklı'dan saat 15.45, Avşa'dan saat 14.30, Narlı'dan saat 16.30 ve Marmara'dan saat 17.45 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
Güney Marmara-Adalar Hattı'nda ise Ekinlik hareketli 16.30 seferinin yapılamayacağı, ayrıca Erdek'ten saat 19.30 kalkışlı seferin de olumsuz hava şartlarından dolayı Ekinlik Adası'na uğramayacağı duyuruldu.