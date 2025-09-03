Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay'dan Ankara Balıkçı Esnafına Ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, balıkçı esnafını ziyaret ederek sektörün mevcut durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Haber Giriş : 03 Eylül 2025 15:25, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 15:31
Fuat Oktay'dan Ankara Balıkçı Esnafına Ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'daki balıkçılarla bir araya gelerek sektörün güncel durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Oktay, Ankara Toptancı Hali'nde bulunan balıkçılar pazarı esnafını ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü, Başkan Vekili Cafer Söylemez, Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Veysel Yıldız ile ilgili oda yöneticileri ve esnaflar da hazır bulundu. Oktay, balıkçıların ilettiği tüm görüş, öneri ve sorunları dikkatlice dinleyerek notlar aldı ve çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu.

Ankara'da Balık Tüketiminin Artırılması

Görüşmelerde, Ankara'da kişi başına düşen balık tüketim miktarının ortalama 2 kg olduğu belirtildi. Bu miktarın artırılması ve sağlıklı beslenmeye yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla balıkçıların yıl içinde halka yönelik çeşitli faaliyetler düzenlemesi ve bu hedefin takip edilmesi konusu ele alındı.

Barajlarda Balık Üretimi ve Fikir Alışverişi

Oktay, Ankara'daki sadece sulamaya yönelik barajlarda suları kirletmeden balık üretiminin yapılması ve artırılması konusunu da balıkçılarla paylaşarak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

  • Balık tüketiminin artırılması
  • Sağlıklı beslenme farkındalığı
  • Barajlarda sürdürülebilir balık üretimi

Yeni Av Sezonu ve Temenniler

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek açılan yeni av sezonunun, hem balıkçıların yüzünü güldüren hem de tüm Ankaralıların sofralarına bereket getiren bir sezon olması temenni edildi. Oktay, esnaftan gelen balık ekmek yeme davetini kabul ederek sofralarına misafir oldu. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyarette, balıkçı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan Oktay, toplu hatıra fotoğrafı çektirerek halden ayrıldı.

Sosyal Medya Paylaşımı

"Vira Bismillah" diyerek yeni sezona umutla başlayan Ankara Balık Hali'nde, emekleriyle sofralara bereket taşıyan balıkçı esnafıyla bir araya gelindi. Ekmek mücadelesini alın teriyle veren esnaf kardeşlerin talepleri dinlendi, dertlerine ve sofralarına ortak olundu. Av sezonunun hayırlı, kazançlarının bol ve bereketli olması temenni edildi.

