İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirilerek darp edilen 3 kişi tutuklandı

Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
CHP'de kongre sürecine fren: Üç ilçede seçim iptal
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Okula dönüş döneminde harcamalar zirveye çıkıyor
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirilerek darp edilen 3 kişi tutuklandı

Ümraniye'de 'abinin selamı var" diyerek çekiçlerle bir iş yerine saldıran ve olay yerinden kaçan şahıslar, işlerini düzgün yapmadıkları gerekçesiyle etek giydirilip darp edildi. Olaya ilişkin yakalanan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 15:44, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:13
Yazdır

Olay 30 Ağustos tarihinde Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyeri sahibini darp etmek üzere anlaşan şüpheli şahıslar, ilk olarak iş yeri ve çevresinde keşif yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şahıslar, işyerine zarar verdi. Sonrasında "işi geciktirdikleri ve tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilen şahısların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ayrıca, sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde şüphelilerin "işi tam olarak yapamadıkları" gerekçesiyle etek giydirilerek darp edilmelerine ilişkin içerikler hakkında da inceleme başlatıldı.

1 Eylül tarihinde yürütülen çalışmalar sırasında, iş yeri önünde şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahıs durduruldu. M.R.R.K. (17) ve S.E. (18) isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada; iş yeri sahibini darp etmek amacıyla geldikleri ve darp anını video kaydına almaları halinde kendilerine para verileceğinin vaat edildiği öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, İ.H. (20) isimli şüphelinin işyeri sahibini darp etmeleri için Y.Ç. (19), B.A. (18) ve suçüstü yakalanan M.R.R.K. (17) ve S.E.(18) isimli şahıslar ile anlaştığı; işyerine zarar vermeleri için ise Y.T. (19), A.A. (16), E.Ü. (16), M.M.S. (15) ve E.K.S. (16) isimli şahıslarla anlaştığı tespit edildi. M.R.R.K. ve S.E. isimli iki şüpheli 1 Eylül tarihinde yakalanırken, ismi geçen diğer şüpheliler ise 3 Eylül tarihinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan M.R.R.K. (17), S.E. (17), ve B.A. (18) isimli şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Aralarında İ.H.'nin de olduğu diğer 7 şüpheli şahıs ise 4 Eylül tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber