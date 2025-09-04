ATO, 'ATONET Akıllı Asistan' projesiyle dünya birincisi oldu

Odadan yapılan açıklamaya göre, ICC Dünya Odalar Federasyonunun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlediği 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda ödüller dağıtıldı.

Yarışmada en iyi oda inovasyonu projesi kategorisinde birinciliği bu sene de ATO projesi aldı.

2023 yılında aynı kategoride birinciliği "ATONET" mobil uygulamasıyla elde eden ATO, bu yıl da 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bıraktı ve yapay zeka destekli sohbet robotu "ATONET Akıllı Asistan" ile yeniden dünya şampiyonluğunu göğüsledi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde, 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın final programı ve sonuçlarının açıklandığı kongre gala gecesine ATO Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

"ATONET Akıllı Asistan" projesi ATO adına Gökhan Ertek tarafından sunulurken Baran birincilik ödülünü Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinden aldı.

- "Küresel çapta örnek bir model haline geldik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ATO'nun bir kez daha dünya birincisi olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Odamızın dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri alanında bir kez daha elde ettikleri birincilikle Türkiye ve başkentin adını dünyaya duyurmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bir kez daha tescillenen dünya birinciliğimizle dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde, küresel çapta örnek bir model, bir marka haline geldik. ATO'muzun dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Birlikte yine, yeniden başardık ve hep başaracağız. Bu gurur ATO'nun 170 bin üyesiyle birlikte hepimize ait."