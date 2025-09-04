Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Haberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma

Süt karşılığı yem uygulamasıyla üreticileri zorlayan 39 firmaya inceleme başlatıldı. Firmalara idari yaptırım ve bilgilendirme şartı getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 16:03, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:08
Rekabet Kurulu, süt sektöründe uzun süredir tartışılan "süt karşılığı yem" uygulamasına ilişkin yürüttüğü incelemeler sonucunda 39 firma hakkında soruşturma açtı.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı sanayicilerin çiğ süt aldıkları üreticilere, ancak kendi sattıkları yemleri almaları koşuluyla süt satın aldıkları, yem-süt paritesine uymadıkları ve ödemeleri geciktirdikleri tespit edildi. Üreticiden süt düşük fiyattan alınırken, yemin piyasa fiyatının üzerinde satıldığı, gönüllülük esasına dayanması gereken uygulamanın zorlamaya dönüştüğü belirlendi.

Üreticiye zorunlu yem dayatması sona erecek

Rekabet Kurulu, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağını, gönüllü olarak yem alındığında ise marka ya da miktar dayatılmayacağını duyurdu. Ayrıca çiğ süt üretim sözleşmelerinde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük hükümlerine uyulması zorunlu hale getirildi.

Aksi durumda firmalara idari para cezası uygulanacak. Kurul, ayrıca üreticilerin haklarını içeren bilgilendirme metninin tüm çiğ süt üreticilerine iletilmesini de şart koştu.

Soruşturma açılan firmalar arasında sektör devleri var

Hakkında soruşturma açılan firmalar arasında Sütaş, Pınar Süt, Sek, Teksüt, Yörükoğlu, Yörsan, Muratbey, Danone Tikveşli gibi sektörün önde gelen şirketleri de bulunuyor.

Rekabet Kurulu, alınan soruşturma kararlarının firmaların kesin olarak kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediğini, süreç sonunda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceğini hatırlattı.

