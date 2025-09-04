Kırtasiyecilerden 'kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışveriş yapın' çağrısı

TÜKİD'den yapılan açıklamada, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 10 bin kırtasiyecinin, sektörün her alanında hizmet vererek hem öğrencilerin hem de velilerin yanında olmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, bugünün öğrencilerinin yarının liderleri olduğunu belirterek, "Onlara güvenli ürünler sağlayarak okullarına sağlıklı bir başlangıç yapmalarına destek sağlamak, geleceğimize yatırım yapmaktır. TÜKİD olarak sektörümüzde kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlikten asla taviz vermiyoruz. Velilerimizden ricamız ürün kimliği net, belgeli ve güvenilir kırtasiye ürünlerini tercih etmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

TÜKİD olarak bakanlıklarla işbirliği ve denetimlerde aktif rol aldıklarını kaydeden Keresteci, "Her fırsatta ve tüm platformlarda ürün güvenliğine vurgu yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı kırmızı çizgimiz. Kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranı yüzde 97'ye ulaştı, hedefimiz yüzde 100." ifadelerini kullandı.

- "Kırtasiye ürünlerinde fiyat artışları diğer sektörlere kıyasla çok daha sınırlı kaldı"

Keresteci, kırtasiye ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini belirterek, bu oranların eğitim harcamalarını artırdığını vurguladı.

Kitaplarda olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de yüzde 0 KDV uygulanmasını talep ettiklerini bildiren Keresteci, bununla eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve kayıt dışı ticareti azaltmak ve tüketiciye daha uygun fiyat sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Keresteci, 2025 sezonunda kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışının genel enflasyon artış oranlarının altında kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son birkaç yılda gıda, giyim veya elektronik gibi alanlarda yüzde yüzleri aşan fiyat artışları yaşanırken, kırtasiyede bu oranlar çok daha makul seviyelerde seyretti. Üretici ve tedarikçi firmalarımız kar marjlarını düşük tutarak, velileri korumayı öncelik edindi. Bu nedenle kırtasiye sektörü, fiyat artışlarını kontrol altında tutma başarısı gösteren nadir sektörlerden biri oldu."

TÜKİD verilerine göre 2025 sezonunda, tüm temel kırtasiye ürünleriyle donatılmış bir okul çantasının ortalama maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasının beklendiği belirten Keresteci, bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21'lik bir artışa denk geldiğini vurguladı.

- "Kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışverişe özen göstermeliler"

Keresteci, fiyatların tüketici alışkanlarına ve tercihlerine göre değişebileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fiyatlar, Türkiye'nin yedi bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaştığımız fiyatlardır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 550 liraya da 2 bin liraya da okul çantası alabilirsiniz. Tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor. Ayrıca ürünlerin boyutuna, materyaline, gramajına, markasına ve lisansına göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir."

Tüketicilere kırtasiye alışverişlerinde ürün etiketlerini dikkatle okumaları çağrısında bulunan Keresteci, "Velilerimiz, ürün kimliği olan ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan kırtasiye ürünlerini tercih etmeli. Güvensiz, merdiven altı veya sahte ürünlere karşı dikkatli olmalılar. Kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışverişe özen göstermeliler. Ayrıca yerli üretim yapan ve güvenilir markaları seçerek hem ekonomimize katkı sağlayıp hem de çocuklarımızı koruyabilirler. Fakat bunlardan da önemlisi artık gıda ambalajında olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de etiket okumaya başlamalı. CE ibaresi, EN71 standartlarına uygunluk, yaş grubu bilgisi, solvent içermeyen su bazlı ürün tercih edilmeli." değerlendirmesini yaptı.