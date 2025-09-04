Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Haberler İdari Uygulamalar

14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'nın gerçekleştiğini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 16:38, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 16:40
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'nın noter huzurunda tamamlandığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kuraya bin 724'ü uzman tabip ve 13 bin 181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor; sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

